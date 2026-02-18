Publicidade
Veja as beldades que desfilaram no Salgueiro
Gkay e Fernanda Bande são algumas das celebridades que passaram pela avenida
Rio - O Salgueiro encerrou o último dia de desfiles do Grupo Especial na madrugada desta quarta-feira (18) e um time de musas abrilhantou a Marquês de Sapucaí. O destaque ficou com a rainha de bateria Viviane Araújo, que completou o 18º ano à frente dos ritmistas da escola.
Outras famosas que desfilaram foram Gkay, Lívia Andrade, MC Rebecca, Bruna Griphao, Carol Nakamura, Cintia Dicker e Fernanda Bande.
Com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau", o Salgueiro prestou uma homenagem para carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024).
