Veja as beldades que desfilaram no Salgueiro
Carnaval

Veja as beldades que desfilaram no Salgueiro

Gkay e Fernanda Bande são algumas das celebridades que passaram pela avenida

O Dia
Viviane Araújo
Gkay
Lívia Andrade
Bruna Griphao
MC Rebecca
Carol Nakamura
Fernanda Bande
Cintia Dicker
Rio - O Salgueiro encerrou o último dia de desfiles do Grupo Especial na madrugada desta quarta-feira (18) e um time de musas abrilhantou a Marquês de Sapucaí. O destaque ficou com a rainha de bateria Viviane Araújo, que completou o 18º ano à frente dos ritmistas da escola. 
Outras famosas que desfilaram foram Gkay, Lívia Andrade, MC Rebecca, Bruna Griphao, Carol Nakamura, Cintia Dicker e Fernanda Bande. 
Com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau", o Salgueiro prestou uma homenagem para carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024).
