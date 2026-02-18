Matéria Salva!

Confira as imagens do terceiro dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval

Confira as imagens do terceiro dia de desfiles do Grupo Especial

Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro passaram pela Sapucaí neste último dia

Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Unidos de Vila Isabel, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17).
Grande Rio fez um desfile opulento e luxuoso
Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o \
Antônio Gonzaga fez sua estreia como carnavalesco do Salgueiro
Antônio Gonzaga fez sua estreia como carnavalesco do Salgueiro
Tuiuti trouxe enredo sobre vertente religiosa afro-cubana ligada ao orixá Orunmilá
Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí o enredo \
Paraíso do Tuiuti trouxe enredo sobre tradição religiosa afro-cubana
Tuiuti foi a primeira escola desta terça-feira
Salgueiro foi a última escola a desfilar no Grupo Especial
Salgueiro trouxe para a Sapucaí uma homenagem à ícone do Carnaval, Rosa Magalhães
Salgueiro emocionou o Sambódromo com uma apresentação grandiosa
Salgueiro reviveu desfiles históricos de Rosa Magalhães
Rio - No último dia de desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel confirmou o favoritismo que tinha antes do começo do Carnaval e fez uma apresentação que a credencia como uma das candidatas ao título. A agremiação da Zona Norte foi a melhor da noite e deverá ter Viradouro e Beija-Flor, que passaram pela Avenida no segundo dia de desfiles, como principais rivais. Grande Rio e Salgueiro também se destacaram com desfiles luxuosos e opulentos. Primeiro escola do dia, o Paraíso do Tuiuti teve um rendimento abaixo das coirmãs na Sapucaí.
