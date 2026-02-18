Publicidade
Confira as imagens do terceiro dia de desfiles do Grupo Especial
Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro passaram pela Sapucaí neste último dia
Rio - No último dia de desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel confirmou o favoritismo que tinha antes do começo do Carnaval e fez uma apresentação que a credencia como uma das candidatas ao título. A agremiação da Zona Norte foi a melhor da noite e deverá ter Viradouro e Beija-Flor, que passaram pela Avenida no segundo dia de desfiles, como principais rivais. Grande Rio e Salgueiro também se destacaram com desfiles luxuosos e opulentos. Primeiro escola do dia, o Paraíso do Tuiuti teve um rendimento abaixo das coirmãs na Sapucaí.
