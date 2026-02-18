Virginia exibiu cristais no dente que formam o número da camisa de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 01:14

Rio - Depois de mostrar o figurino para desfilar na Grande Rio , Virginia Fonseca abriu uma live nesta terça-feira (17) e mostrou os cristais no dente que formam o 7, número da camisa de Vinicius Jr, namorado da influenciadora, para estrear como rainha de bateria da agremiação.

fotogaleria

"Deixa eu mostrar um negócio para vocês que não mostrei em lugar nenhum", contou ela. "Eu não estou acreditando. Ela deu um jeito de colocar o 7 no dente", disse Lucas Guedez. "A coleira já está muito batida", brincou Virginia.

Neste Carnaval, a Grande Rio terá como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. A agremiação será a terceira a desfilar nesta terça-feira.