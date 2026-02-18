Rainhas de bateria surgem deslumbrantes no último dia de desfile do Grupo Especial

Rio - As rainhas de bateria brilharam no último dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira (17). As escolas de samba Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro atravessaram a avenida com os respectivos componentes em busca do título de campeã do Carnaval 2026.

Conhecida pelo show de samba, Mayara Lima fez bonito mais uma vez à frente da bateria do Tuiuti, a primeira agremiação a desfilar. Através das redes sociais, a majestade deu detalhes sobre a fantasia, cravejada de pedrarias e com penas em tons de marrom.

"Na Sapucaí, eu represento os Ikins de Orunmilá. Sementes sagradas fundamentais no sistema divinatório de Ifá. São elas que, nas mãos do Babalaô, revelam os Odus e ajudam a interpretar o destino. Mais do que elementos do oráculo, simbolizam a própria presença da sabedoria de Orunmilá na vida de quem inicia esse caminho. Hoje, eu levo essa ancestralidade para a avenida, celebrando o poder do Ifá em 'Lonã Ifá Lukumi", contou Mayara.

A inspiração para o look da rainha foi diretamente ligado ao enredo, "Lonã Ifá Lukumi". O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, contou a história de uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil.

Em seguida, a Vila Isabel pisou na avenida com Sabrina Sato reinando na bateria Swingueira de Noel, comandada pelo Mestre Macaco Branco. A rainha esbanjou beleza e simpatia com o samba-enredo na ponta da língua. Ela foi prestigiada pelo marido, Nicolas Prattes, pela mãe, Kika Sato Rahal, pela irmã, Karina Sato Rahal Abreu, e pelas amigas, Paolla Oliveira e Taís Araujo.

A apresentadora usou body, sandálias, adereço de cabeça e costeiro multicoloridos, representando a "aquarela de Heitor dos Prazeres", enredo da azul e branco. Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o tema, "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", celebrou a memória do pintor e compositor (1898-1966).

Virginia Fonseca fez a grande estreia como rainha de bateria da Grande Rio, comandada pelo Mestre Fafá. A influenciadora digital desfilou com carisma e beleza. A loira usou fantasia vermelha com muito brilho. No entanto, teve problemas com o tapa-sexo - que começou a descolar - tirou o costeiro no meio do desfile.

A escola de Duque de Caxias apresentou o enredo "A Nação do Mangue". O tema homenageou a força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coqueiro com a cultura pop.

Encerrando com chave de ouro, Viviane Araujo mostrou o motivo de ser considerada 'rainha das rainhas', ao surgir deslumbrante à frente da bateria do Salgueiro. Com fantasia de pirata, a atriz encantou ao sambar ao som dos ritmistas da Furiosa, comandada pelos Mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira.

O look usado pela majestade foi inspirado no enredo apresentado pela escola, "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". O tema homenageou a carnavalesca Rosa Magalhães.

