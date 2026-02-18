Anitta assiste último dia de desfiles na Sapucaí em camarote - Adriano Ishibashi / Brazil News

Publicado 18/02/2026 09:04 | Atualizado 18/02/2026 09:13

Rio - Anitta, de 32 anos, chegou à Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (18) para acompanhar os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio. A cantora fez uma verdadeira maratona de compromissos na cidade e apareceu no sambódromo com o mesmo figurino usado horas antes em um show realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

Em entrevista no local, a artista contou que foi à Avenida especialmente para assistir à apresentação do cantor americano Ne-Yo em um camarote. “Hoje eu vim direto do show, meu amor, nem troquei de roupa. O Ne-Yo foi no meu show em Recife, ficou assistindo o show inteiro. Aí eu quis retribuir, vim direto do meu show”, disse ao Gshow.



Além da apresentação internacional, a cantora destacou outra razão para marcar presença na Sapucaí: prestigiar a atriz Bruna Griphao, amiga próxima, que estreou na Avenida como musa do Salgueiro na última noite de desfiles do Grupo Especial. "Eu vim ver a Bruna, minha melhor amiga. Vai desfilar hoje, eu tenho que vê-la, com certeza", declarou.

A artista estava acompanhada de familiares e da atriz Alice Carvalho, que atuou recentemente no filme premiado "O Agente Secreto".