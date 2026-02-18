Anitta assiste último dia de desfiles na Sapucaí em camaroteAdriano Ishibashi / Brazil News
Em entrevista no local, a artista contou que foi à Avenida especialmente para assistir à apresentação do cantor americano Ne-Yo em um camarote. “Hoje eu vim direto do show, meu amor, nem troquei de roupa. O Ne-Yo foi no meu show em Recife, ficou assistindo o show inteiro. Aí eu quis retribuir, vim direto do meu show”, disse ao Gshow.
Além da apresentação internacional, a cantora destacou outra razão para marcar presença na Sapucaí: prestigiar a atriz Bruna Griphao, amiga próxima, que estreou na Avenida como musa do Salgueiro na última noite de desfiles do Grupo Especial. “Eu vim ver a Bruna, minha melhor amiga. Vai desfilar hoje, eu tenho que vê-la, com certeza”, declarou.
