Jaquelline Grohalski lamenta falha com fantasiaReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2026 10:19

Rio - A influenciadora e campeã de "A Fazenda" Jaquelline Grohalski enfrentou um imprevisto durante o desfile da Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí. Parte da fantasia usada por ela se soltou em plena avenida.

Nas imagens compartilhadas pela própria influenciadora nas redes sociais, é possível ver o momento em que uma das ombreiras, adornada com uma cabeça de leão, cai enquanto ela atravessa o Sambódromo. Ao publicar o vídeo, Jaquelline comentou o ocorrido com ironia: “É tanto mau-olhado”.

Além de musa da Grande Rio no Grupo Especial, Jaquelline também desfilou neste Carnaval pela Unidos de Padre Miguel, na Série Ouro. A escola entrou na avenida na sexta-feira (13), e a influenciadora participou do desfile em outra fantasia, sem intercorrências.