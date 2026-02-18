Para a OAB-RJ, a ala da Acadêmicos de Niterói "configurou prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos"TV Globo/Reprodução
OAB-RJ diz que desfile da Acadêmicos de Niterói configurou preconceito religioso em ala
Por meio de nota, a entidade afirnmou que a escola de samba feriu um direito assegurado pela Constituição
