Mestre-sala e porta-bandeira levam pavilhão para Paolla Oliveira em desfile da Grande RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/02/2026 12:29

Rio - O mestre-sala Niel Werneck e a porta-bandeira Taciana Couto homenagearam Paolla Oliveira durante o desfile da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira (17). O primeiro casal levou o pavilhão até a atriz, que assistia a apresentação. A artista foi rainha de bateria da agremiação em 2009 até 2010. Em 2020, retornou ao cargo e permaneceu até o ano passado.

Ainda no meio da avenida, Taciana reverenciou a rainha de honra da escola de Duque de Caxias. Paolla também foi cumprimentada por mais integrantes da agremiação durante o desfile. Através das redes sociais, a atriz retribuiu o carinho da comunidade. "Assistir essa energia me faz muito feliz! Vocês deram um show, Caxias. Eu amo vocês".



A Porta-bandeira reverenciando a Paolla Oliveira e levando a bandeira para a atriz beijar. Que bonito. pic.twitter.com/JXeVzMfLJu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 18, 2026 Paolla decidiu deixar o cargo após o Carnaval 2025. Desde então, continua próxima à escola e até se tornou rainha de honra. A artista foi substituída por Virginia Fonseca, que estreou à frente dos ritmistas da bateria, comandada pelo Mestre Fafá, no desfile deste ano. A nova realeza, no entanto, enfrentou uma série de Paolla decidiu deixar o cargo após o Carnaval 2025. Desde então, continua próxima à escola e até se tornou rainha de honra. A artista foi substituída por Virginia Fonseca, que estreou à frente dos ritmistas da bateria, comandada pelo Mestre Fafá, no desfile deste ano. A nova realeza, no entanto, enfrentou uma série de perrengues, como problemas com a fantasia e até vaias de parte do público.

A agremiação foi a terceira a desfilar no último dia do Grupo Especial com o enredo "A Nação do Mangue". O tema - desenvolvido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga - celebrou a força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coqueiro com a cultura pop.