Componentes das escolas de samba e torcidas lotam a Cidade do Samba para apuração das notasÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 16:11 | Atualizado 18/02/2026 18:46

Rio - As torcidas das agremiações do Grupo Especial se aglomeraram para assistir à apuração das notas na Cidade do Samba, na Gamboa, na tarde desta quarta-feira (18). O público destacou o alto nível dos desfiles neste ano, dificuldade a mais para os jurados elegerem a grande campeã.

Torcedora da Mangueira, a encarregada Luciana Menezes, de 54 anos, disse estar confiante na vitória da escola do coração, mas não tira a grandiosidade das outras agremiações.



“Eu estou confiante na Mangueira, mas as outras escolas também arrasaram. Esse ano veio para confundir a cabeça de todo mundo. Cada uma é melhor do que a outra, homenageando pessoas maravilhosas. Tivemos muitas homenagens, graças a Deus. Mas eu acho que esse ano está mais difícil ainda”, contou a O DIA.



Pela primeira vez acompanhando a apuração na Cidade do Samba, Luciana elogiou a mudança. “É a primeira vez que eu venho aqui para assistir a apuração. Antigamente, anos e anos atrás, eu ia lá no sambódromo. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu estou adorando. Aqui é maravilhoso”, disse.



Natural de Rondônia e recém chegado ao Rio, o assistente administrativo Adeângelo Chaves, de 48 anos, quis celebrar o primeiro ano morando na Cidade Maravilhosa assistindo aos desfiles na Marquês de Sapucaí. Apaixonado pelo Carnaval, ele também foi à Cidade do Samba para acompanhar a apuração de pertinho.



“Eu torço pela União da Ilha, mas como é meu primeiro ano morando no Rio, eu vim assistir a apuração. E eu estou bem na expectativa. Mas vamos aguardar o resultado. Gostei da Paraíso do Tuiuti e da Acadêmicos de Niterói também. Todo ano eles são muito criativos. É um espetáculo. Quantas oportunidades as pessoas tiverem de vir ao Rio para assistir, independente se for no bloco ou na Sapucaí, é um espetáculo”, afirmou.