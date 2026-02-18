MC Cabelinho - Letycia Miller / Brazil News

MC CabelinhoLetycia Miller / Brazil News

Publicado 18/02/2026 18:29 | Atualizado 18/02/2026 18:40

Rio - MC Cabelinho disse que se apresentaria "de graça" na quadra da Viradouro, em Niterói, caso a escola conquistasse o título de campeã, nesta quarta-feira (18). A "promessa" do artista foi feita durante uma interação com um internauta do X, antigo Twitter, nesta manhã.



"Será que se a Viradouro for campeã o Cabelinho fará um "show" na quadra mais tarde? Custa nada", publicou um internauta. Cabelinho reagiu: "Eu faço!!! De graça ainda por cima".

eu faço!!! de graça p cima!!!! https://t.co/NVs0OU32EH — CABELINHO (@cabelinhomc) February 18, 2026

Após a Viradouro ser consagrada campeã, o comentário do artista viralizou na rede social. "Pois eu espero que você esteja indo para quadra nesse exato momento, vou nem entender se não aparecer", afirmou um internauta. "Dito isso, show do Cabelinho", reforçou outro. "Começa que horas?", brincou outro.

Cabelinho, então, garantiu: "Estou pronto para o show, Viradouro. Meus parabéns". Ao DIA, a assessoria de Cabelinho diz que tenta contato com o artista.

to pronto pro show VIRADOURO!!!! MEUS PARABÉNS!!! — CABELINHO (@cabelinhomc) February 18, 2026