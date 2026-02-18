Anitta Reprodução/Instagram

Rio - Anitta, de 32 anos, não gostou nada da colocação da Mocidade Independente de Padre Miguel, que somou 267.4 pontos e ficou em penúltimo lugar na classificação do Grupo Especial, e reclamou no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (18). A cantora lamentou a ausência da escola no desfile das campeãs e da nota dada pelo enredo da agremiação, que homenageou Rita Lee. 
"9,6 de enredo para Mocidade é muita sacanagem. Eu não devo entender é nada mesmo, porque achei o desfile da Mocidade a coisa mais linda esse ano. O samba maneirissimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa", lamentou a artista. 
Em seguida, ela fez questão de enaltecer o título da Viradouro. "Mas eu achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu. Só queria ver a Mocidade pessoalmente nas campeãs, poxa. Tava lindo a Rita e seus doguinhos". 
