Juliana Paes celebra título da Viradouro ao lado de mestre CiçaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 17:56

Rio - Rainha de bateria da Unidos do Viradouro, grande campeã do Carnaval carioca , Juliana Paes não resistiu à emoção e foi às lágrimas durante a apuração das notas do Grupo Especial, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a atriz, ela teve certeza do título após acompanhar a opinião dos internautas nas redes sociais. “Eu acho que a comoção nas redes fez a gente acreditar que esse momento era possível. A gente chegou aqui com muita expectativa. Quando a expectativa se confirma, é um gozo. É uma explosão de felicidade”, disse emocionada.



O título, que também marca o retorno da atriz ao posto de rainha de bateria da Viradouro depois de 17 anos, veio para confirmar o bom trabalho desempenhado por ela na agremiação. Após a vitória, Juliana ainda brincou: “Eu sei que eu sou pé quente agora. Partiu quadra”.