Juliana Paes celebra título da Viradouro ao lado de mestre CiçaÉrica Martin / Agência O Dia

Fred Vidal
Manuella Viegas
Rio - Rainha de bateria da Unidos do Viradouro, grande campeã do Carnaval carioca, Juliana Paes não resistiu à emoção e foi às lágrimas durante a apuração das notas do Grupo Especial, nesta quarta-feira (18).
Juliana Paes é a rainha de bateria da Viradouro - Érica Martin / Agência O Dia
Juliana Paes ficou apreensiva e emocionada durante a apuração das notas do Grupo Especial - Érica Martin / Agência O Dia
Juliana Paes é a rainha de bateria da Viradouro - Érica Martin / Agência O Dia
Juliana Paes no carro alegórico durante desfile da Viradouro - Eduardo Martins / Brazil News
Juliana Paes e Mestre Ciça - Foto: Manuella Viégas / Agência O Dia
De acordo com a atriz, ela teve certeza do título após acompanhar a opinião dos internautas nas redes sociais. “Eu acho que a comoção nas redes fez a gente acreditar que esse momento era possível. A gente chegou aqui com muita expectativa. Quando a expectativa se confirma, é um gozo. É uma explosão de felicidade”, disse emocionada.

O título, que também marca o retorno da atriz ao posto de rainha de bateria da Viradouro depois de 17 anos, veio para confirmar o bom trabalho desempenhado por ela na agremiação. Após a vitória, Juliana ainda brincou: “Eu sei que eu sou pé quente agora. Partiu quadra”.