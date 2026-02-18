Publicidade
Veja imagens do desfile da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026
Escola homenageou o mestre de bateria Ciça
Rio - Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a Viradouro se tornou, nesta quarta-feira (16), a grande campeã do Carnaval 2026! A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história da festa carioca.
Veja imagens do desfile da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026
Escola homenageou o mestre de bateria Ciça
