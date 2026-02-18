Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Veja imagens do desfile da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026
Carnaval

Veja imagens do desfile da Viradouro, grande campeã do Carnaval 2026

Escola homenageou o mestre de bateria Ciça

Mais artigos de Romulo Cunha
Romulo Cunha
Viradouro mexeu com o coração de todos
Ao lado do Mestre Ciça, Juliana Paes brilha no desfile da Viradouro
Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16).
Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16).
Viradouro fez homenagem a Ciça, mestre de bateria
Viradouro fez o terceiro desfile do segundo dia do Grupo Especial
Viradouro mexeu com o coração de todos
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro entrou na briga pelo título do Carnaval
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro fez homenagem a Ciça, mestre de bateria
Viradouro fez o terceiro desfile do segundo dia do Grupo Especial
Viradouro entrou na briga pelo título do Carnaval
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Publicidade
Rio - Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a Viradouro se tornou, nesta quarta-feira (16), a grande campeã do Carnaval 2026! A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história da festa carioca.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]