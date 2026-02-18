Virginia Fonseca acompanha apuração das notas do Grupo Especial, na Cidade do SambaÉrica Martin / Agência O Dia
Durante sua estreia, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí, a influenciadora precisou entrar na avenida com um costeiro mais pesado do que o esperado por ela e por seu professor de samba, Carlinhos Salgueiro. Em um momento do desfile, Virginia chegou a tirar o acessório.
Além das dificuldades da fantasia, a rainha de bateria ainda teve problemas com o tapa-sexo que usava, que descolou durante o desfile, o que acabou fazendo com que ela precisasse sambar com mais cuidado. Apesar dos perrengues, a rainha não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos.
