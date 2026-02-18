Virginia Fonseca acompanha apuração das notas do Grupo Especial, na Cidade do Samba - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 16:40

Rio - Após sua estreia polêmica e recheada de dificuldades, Virginia Fonseca revelou que tem o desejo de voltar ao cargo de rainha de bateria da Grande Rio no próximo ano. A influenciadora acompanha a apuração das notas do Grupo Especial, na tarde desta quarta-feira (18), na Cidade do Samba, na Gamboa.

Antes do início da apuração, Virginia assumiu que sua estreia não foi perfeita. “A primeira vez nunca é perfeita, diz que sempre vai ter um frio na barriga, mas fui muito feliz. Gostei bastante. Ano que vem tem mais, se Deus quiser”, disse.



Durante sua estreia, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí, a influenciadora precisou entrar na avenida com um costeiro mais pesado do que o esperado por ela e por seu professor de samba, Carlinhos Salgueiro. Em um momento do desfile, Virginia chegou a tirar o acessório.



Além das dificuldades da fantasia, a rainha de bateria ainda teve problemas com o tapa-sexo que usava, que descolou durante o desfile, o que acabou fazendo com que ela precisasse sambar com mais cuidado. Apesar dos perrengues, a rainha não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos.