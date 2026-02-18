Tânia, mulher do mestre Ciça, se emocionou com a vitória da Viradouro - Fred Vidal / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 18:24

Rio - A emoção após a vitória da Unidos do Viradouro , nesta quarta-feira (18), se espalhou pela Cidade do Samba, na Gamboa, após a apuração das notas do Grupo Especial. Tânia, mulher do mestre de bateria Ciça, grande homenageado do Carnaval carioca, falou sobre os bastidores da maratona até o desfile.

“É tanta emoção. Foram tantas noites de sono que nós perdemos com ensaios. Foi muita batalha. Esse campeonato foi muita batalha, dormindo tarde e acordando cedo. Ele correndo para cá, para ali… Estou muito feliz por ele, por mim, pela escola. Agradeço ao Marcelinho. Gratidão”, disse Tânia emocionada.



A Viradouro emocionou a Sapucaí com uma homenagem a Ciça, mestre de bateria, que é um dos maiores nomes da história da escola e também do Carnaval, com o enredo “Pra cima, Ciça!”.