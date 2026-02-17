Claudia Santos representa Carlota Lucumí no desfile da Paraíso do Tuiuti - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 22:47 | Atualizado 18/02/2026 03:32

Rio - A influenciadora e modelo Claudia Santos, destaque da Paraíso da Tuiuti - escola que abriu o terceiro e último dia de desfile do Grupo Especial na noite desta terça-feira (17) -, revelou uma sensação de liberdade e representatividade ao dar vida à Carlota Cubana, representação contemporânea de Carlota Lucumí, uma mulher africana escravizada líder da Revolta de Triunvirato, em 1843, que se consolidou como símbolo de resistência negra na história de Cuba.

"Eu já me sentia livre e quando ganhei esse presente falei: 'Gente, agora é para eu poder recuperar a minha identidade de verdade, saber que eu sou uma mulher preta'. Poder representar a Carlota Lucumí, para mim, está sendo muito forte e de grande responsabilidade”, disse.



Ao DIA, Claudia ainda comentou a mensagem que espera passar na avenida: "Quero passar que nós temos que ser fortes, corajosos e gentis com nós mesmos", frisou.



O enredo do Paraíso do Tuiuti é "Lonã Ifá Lukumi", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, que fala sobre uma vertente da religião afro-cubana. A escola apresenta o Ifá Lukumi, um oráculo iorubá que possibilita o acesso à palavra de Orunmila, orixá do destino e da sabedoria.

O desfile começa com a criação do mundo e a chegada do Ifá na primeira cidade da humanidade, mostrando a passagem de conhecimento para os primeiros Babalaôs. Em seguida, apresenta a propagação do Ifá em diferentes lugares do mundo, com foco nas Américas, ressaltando os Lukumi, que são descendentes dos iorubás em Cuba.