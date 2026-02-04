No Saara, foliões encontram itens diversos para aproveitar o Carnaval - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 04/02/2026 16:34

Rio - Quando o assunto é Carnaval, a Saara, no Centro do Rio, é parada obrigatória para quem quer comprar ou até criar a própria fantasia. A poucos dias da folia, o tradicional centro comercial tem recebido mais visitantes que o normal, mas o movimento ainda promete aumentar. A reportagem de o DIA conferiu de perto nesta quarta-feira (4) as principais tendências deste ano e descobrir quanto custa se jogar no brilho.

Além dos adereços tradicionais, como glitter, arcos, brincos e fantasias, um item tem chamado a atenção de quem passa pelas ruas da Saara. São os tops de lantejoulas, feitos à mão, com pedras em variados formatos e cores. Essa promete ser a grande novidade entre as foliãs. No entanto, quem quiser desfilar nessa moda terá que investir muito. Essas são as peças mais caras à venda nas lojas, custando entre R$ 120 e R$ 250.



Para quem quer uma fantasia pronta, o centro comercial está cheio de opções. Há diversos conjuntos com top e hot pant brilhosos ou metalizados, custando entre R$ 40 e R$ 60. As tiaras e arquinhos, itens criativos bastante usados pelos foliões e que não saem de moda, também podem ser adquiridos sem muito investimento. Eles custam entre R$ 10 e R$ 25 (os mais elaborados). As plaquinhas com memes e letras de música também entram na lista de itens baratos e criativos.



As amigas Letícia Batista, de 28 anos, Camila Fajardo, 26, e Hadassa Almeida, 18, foram ao Saara em busca de fantasias de sereia. O trio quer usar roupas iguais para sair pelos blocos da cidade combinando. "A gente veio hoje para comprar fantasias e montar uma produção conjunta de sereias. Tem que garimpar bem, porque os preços estão caros. Os clássicos, como tiaras mais enfeitadas, estão mais caros. O simples está mais acessível. Os bodies e saias também achei mais caros", avaliou a artesã Letícia.



Isabel Pessanha também planeja curtir o Carnaval, mas de um jeito diferente. Ela é colecionadora de itens carnavalescos e só sai um dia de folia, para desfilar no Bloco do Bola Preta, no sábado. "Eu compro produtos para colecionar. No sábado vou para o Bola Preta, e ele só sai se eu chegar (risos). Então estou procurando uma saia preta de brilho", conta. Os planos de Isabel incluem fazer o próprio bloquinho em casa, com a família e churrasco.

Fantasias exclusivas e peças infantis



Também há quem queira uma fantasia exclusiva e decida confeccionar a própria roupa. É o caso da assistente social Rosiane Bettecher, de 28 anos. Ela fez uma lista dos materiais necessários para criar o adereço, com strass, lantejoulas, tecido e muito glitter. O leque, um dos itens mais procurados no Saara, foi o primeiro produto adquirido por ela.



"Eu fiz uma lista dos materiais que preciso comprar para montar a fantasia. Já comprei o leque porque, no meio da muvuca, a gente fica cercado de pessoas, então é importante para não passar mal", alerta Rosiane. A assistente social diz que para ela o Carnaval do Rio é o melhor do mundo. "Também já fiz uma lista dos blocos e montei o esquema dos que quero ir, com horários…", diz Rosiane.



Para aqueles que buscam fantasias infantis, o centro comercial também é uma boa opção. Em poucas horas, foi possível encontrar diversas roupas para crianças. A vendedora Vânia da Silva, de 53 anos, observa que as fantasias de princesas e do Homem-Aranha estão entre as mais procuradas.

Movimento no comércio divide opiniões



Sobre o movimento, ela acredita que, com a volta às aulas, os pais terão mais tempo para ir ao Saara comprar os adereços. "O movimento ainda está devagar, mas a expectativa é que aumente nos próximos dias, principalmente pela manhã, com a volta às aulas", afirma.



Já a gerente de uma loja na Saara, Vanessa Araújo, de 38 anos, tem outra perspectiva. Segundo ela, as vendas aumentaram consideravelmente por causa do Carnaval. "As vendas estão boas. Os tops de pedras e as lantejoulas estão em alta, estão saindo bastante. A loja está cheia", comemora.

*Colaborou Érica Martin