Viviane Araújo é uma das musas do Camarote AllegriaDivulgação/G2Films

Publicado 05/02/2026 22:49 | Atualizado 05/02/2026 23:03

Rio - Viviane Araújo foi uma das musas anunciadas no Camarote Allegria, nesta quinta-feira (5) em evento no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul do Rio. A rainha de bateria do Salgueiro falou sobre mais essa missão na folia carioca.

"Tô muito feliz por estar mais um ano no camarote Allegria. É um lugar que eu amo, muito confortável, tem muito brilho e realmente tem muita alegria", disse ela.

A artista também comentou a parceria com o ex-marido, Belo, em "Três Graças". "É um trabalho, é super normal, somos profissionais. A novela está bacana, tem um elenco maravilhoso, uma equipe maravilhosa e estou muito feliz", afirmou Viviane.

Adriane Galisteu, Gkay e Tati também integram o time de musas. A socialite Narcisa Tamborindeguy foi confirmada como Rainha da Loucura, enquanto Nicole Bahls assume o posto de Rainha da FeijoaJay, uma das experiências gastronômicas mais tradicionais do Camarote Allegria.