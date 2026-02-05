Viviane Araújo é uma das musas do Camarote AllegriaDivulgação/G2Films
Viviane Araújo recebe faixa de musa de camarote
No evento, atriz celebrou trabalho na novela 'Três Graças'
Império Serrano revela alegoria que vai fechar desfile sobre Conceição Evaristo
Carro 'Casa de Preto também é Academia' simboliza a favela como território legítimo de produção de conhecimento
Assembleia pode decidir se desfile do Unidos do Jacarezinho será julgado após incêndio
Escola perdeu fantasias de 12 alas e outros adereços. Agremiação abre a Série Ouro na Sapucaí, na sexta, dia 13
Carnaval: interdições no trânsito começam a ser feitas a partir da próxima quinta
Prefeitura anuncia plano operacional para receber 8 milhões de foliões
Vídeo: Viradouro mostra detalhes de tripé
Agremiação será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval
