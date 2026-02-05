Império Serrano revela alegoria que vai fechar desfile sobre Conceição Evaristo

Rio - O Império Serrano divulgou nesta quinta-feira (5) imagens do carro que vai fechar o desfile sobre a escritora Conceição Evaristo. Criada pelo carnavalesco Renato Esteves, a alegoria consagra a favela como território legítimo de produção de conhecimento.



Inspirado na Casa Escrevivência, projeto idealizado pela autoria na Zona Portária do Rio, o carro "transforma a casa preta em um palácio do conhecimento vivo", segundo material enviado à imprensa.



“O que essa alegoria afirma é que o conhecimento negro nasce da vida e sempre existiu, mesmo quando foi sistematicamente deslegitimado pelas instituições formais. A casa preta vira academia porque é ali que se pensa, se cria, se transmite saber e se constrói pensamento crítico”, destaca Renato Esteves, que completa: “O Império afirma que o conhecimento é campo de disputa e que novas narrativas podem e devem ser escritas a partir da experiência, da memória e da escrevivência.”

Com uma trajetória marcada pelo reconhecimento tardio, Conceição Evaristo recebeu em 2015 o Prêmio Jabuti por sua coletânea “Olhos d’água”. Em 2024, foi eleita imortal da Academia Mineira de Letras. Em 2018, disputou uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não foi eleita.

Na última terça (3), a escola de Madureira promoveu seu último ensaio de rua, na Avenida Ministro Edgard Romero, com a presença da homenageada. A escritora também esteve no ensaio técnico da agremiação, na Sapucaí, no dia 25 de janeiro.



O Império será a quarta a desfilar no sábado (14), na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, com o enredo "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu".

Relatar erro