Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução
Casal é encontrado morto dentro de carro na Zona Sudoeste
Policial penal Rafael Ferreira Fernandes está entre as vítimas
Rio-Teresópolis: Acidente entre caminhão e van para transporte de pacientes deixa três mortos
Outras oito pessoas ficaram feridas
A casa sem teto
Mesmo com a liminar do ministro Flávio Dino e o provável veto de Lula, os reajustes generosos aos servidores do Legislativo ainda podem estourar do teto salarial
'Doença do Beijo' acontece mais durante os dias de folia
Adeptos de sair por aí só de curtição devem tomar cuidado na festa de Momo
Suspeito de esfaquear estudante é autuado por tentativa de feminicídio
Luiz Felipe Sampaio foi conduzido por policiais militares até a 73ª DP (Neves)
Defesa Civil envia alerta e chuva forte chega ao Rio
Temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade
