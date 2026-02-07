Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução

Rio - Um casal foi encontrado morto dentro de um carro no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na noite desta sexta-feira (6). Entre as vítimas, está o policial penal Rafael Ferreira Fernandes.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) encontraram o casal já morto no interior do automóvel, sem marcas de violência. A suspeita é de que os dois tenham mortos por intoxicação.

As equipes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para realizar a perícia na Rua Edson Sá. A corporação informou que, em análise preliminar, não há indícios de crime violento e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal para passarem por exames. Ainda não há informações sobre a identificação da mulher.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária comunicou que Rafael era lotado no Grupamento de Serviços de Segurança Extrema (GSSE).

"A pasta lamenta profundamente o falecimento do policial penal, se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, e acompanha o caso, aguardando a conclusão das investigações pelas autoridades competentes", informou.