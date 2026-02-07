Alagamento na Rua Visconde de Niterói, na altura do Viaduto da Mangueira - Reprodução / COR

Alagamento na Rua Visconde de Niterói, na altura do Viaduto da MangueiraReprodução / COR

Publicado 07/02/2026 17:14

Rio - Uma chuva forte chegou em toda a cidade do Rio de Janeiro na tarde deste sábado (7). Por volta das 16h, a Defesa Civil enviou um alerta severo por causa do temporal, pedindo para que a população busque locais seguros, e o município entrou no Estágio 2, indicando riscos de ocorrências de alto impacto.

Por volta das 17h, as zonas Oeste e Sudoeste eram as áreas mais afetadas. Os bairros de Santa Cruz e Bangu acumularam mais de 20 milímetros cada em cerca de uma hora. Na Zona Norte, Anchieta alcançou a marca de 44 milímetros no mesmo período.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de bolsões de água em Guaratiba e Sepetiba. Equipes da prefeitura atuam em alagamentos na Rua Visconde de Niterói, na altura da Mangueira, e na Avenida Brasil, no Parque Anchieta. O temporal ainda é acompanhado por ventanias e raios.