Rio - A inauguração de uma loja na Rua Campo Grande, na Zona Oeste, terminou em tumulto e confusão na manhã deste sábado (7). Com a promessa de preços a R$10, clientes se aglomeraram na porta da "MH Top 10" antes mesmo da abertura.

Em meio ao empurra-empurra, imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais militares usando gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar a multidão. O estabelecimento fica próximo à estação de trem de Campo Grande.

Na gravação é possível ver ainda algumas pessoas tentando se abrigar, enquanto outras passavam mal e tentavam cobrir o rosto com toalhas.

Durante o tumulto, o estabelecimento, que vende artigos de casa, maquiagem e utilidades em geral, optou por não seguir com a inauguração.



"Não tem como a gente abrir. Nós não vamos abrir! Nós estamos com nossos colaboradores na porta segurando para não abrir, mas estão tentando forçar. Então, por favor, quem for de bem, de respeito, vá embora, saia dessa confusão. Isso aqui passou de todos os limites. A gente quis trazer algo para beneficiar toda a população e o que está acontecendo é totalmente ao contrário", disse a responsável pelo local.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 40° BPM (Campo Grande) foi acionada para conter a confusão na frente de uma loja. Não houve registro de prisões.

