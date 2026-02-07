Alana Anisio Rosa, de 20 anos - Arquivo Pessoal

Publicado 07/02/2026 22:17 | Atualizado 07/02/2026 22:59

Rio - O suspeito de esfaquear Alana Anisio Rosa , 20 anos, foi autuado por tentativa de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, PMs conduziram Luiz Felipe Sampaio até a 73ª DP (Neves). Por causa dos ferimentos, a estudante está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em um hospital particular de São Gonçalo.

A O Dia, a família revelou que o agressor perseguia a jovem há vários meses e teria invadido a casa para atacá-la por não aceitar ter as investidas rejeitadas. Os dois frequentavam a mesma academia. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1° BPM (Venda da Cruz) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro, onde encontraram a vítima com ferimentos por arma branca.

Segundo a mãe da jovem, Jaderluce Anisio de Oliveira, 53, ela chegou em casa mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo atacada.

"Eu trabalho com rota escolar e a minha criança de 18h40 que eu tinha ontem não foi para a escola. Então, eu cheguei em casa antes do meu horário, e quando eu cheguei, ele ainda estava em cima da minha filha desferindo vários golpes. Eu tirei ele de cima dela e saí gritando, pedindo ajuda, gritando socorro. Eu que tirei ele, a minha filha estava quase morta no chão, não estava conseguindo mais nem gritar”, contou a mãe da jovem.

Ainda de acordo com a família, os dois não tinham qualquer tipo de relacionamento. O contato entre eles, no entanto, teve início após ele mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto. Os dois se conheciam há cerca de 1 ano por causa da academia.



"Em dezembro, ele mandou o último buquê de flores e os bombons e se identificou, falou que era o Felipe da academia. Aí ela mandou uma mensagem para ele, uma mensagem sem grosseria, falando para ele que ela não estava interessada em namorar ninguém, que ela estava focada nos estudos. Enfim, as coisas se acomodaram. Ele parou de mandar as flores para ela e foi isso, mas quando foi ontem ele invadiu a minha casa", narrou a mãe.