Corpos foram encontrados na Avenida Dom João VI - Reprodução / Redes sociais

Corpos foram encontrados na Avenida Dom João VIReprodução / Redes sociais

Publicado 07/02/2026 11:35

Rio - Dois homens foram encontrados mortos na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, eles estariam envolvidos em uma disputa territorial entre grupos rivais.

Ainda de acordo com a corporação, o 27º BPM (Santa Cruz) foi acionado para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram um corpo com marcas de tiros. No local, os agentes apreenderam um fuzil, dois carregadores, duas granadas e um rádio transmissor.

Posteriormente, em outro ponto da via, o segundo homem foi localizado, também sem vida, nas proximidades de uma ciclovia.

Procurada, a Polícia Civil informou que investiga, através da Delegacia de Homicídios, as mortes de Iago da Silva Melo e de outro homem, ainda não identificado. A perícia foi realizada e as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos crimes.