Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da Tijuca - Divulgação / Museu do Açude

Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da TijucaDivulgação / Museu do Açude

Publicado 07/02/2026 10:28

Rio – O Museu do Açude, localizado no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, foi fechado para visitação por tempo indeterminado. O comunicado, divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (6), informa que a decisão ocorreu por medida de segurança.

De acordo com a instituição, o museu permanecerá fechado "até que sejam sanados problemas técnicos e questões essenciais para o bom funcionamento e a segurança de todos". A direção não divulgou detalhes sobre quais são os problemas técnicos nem quando o espaço poderá voltar a receber visitantes.

Ele fica na Estrada do Açude, 764, em uma área de mais de 150 mil metros quadrados dentro do Parque Nacional da Tijuca. Cercado por mata atlântica, o espaço é conhecido por integrar patrimônio cultural e natural.

O local abriga coleções de azulejaria e louça do Porto, arte oriental e artes aplicadas, além de peças e elementos que ajudam a contar parte da história da formação do acervo reunido pelo advogado, industrial e mecenas Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894–1968). A propriedade foi adquirida por ele em 1913 e passou por reformas na década de 1920, antes de ser transformada em museu em 1964.

A partir dos anos 1990, a instituição passou a adotar o conceito de patrimônio integral, que considera de forma conjunta o valor cultural, arquitetônico, artístico e ambiental do espaço.

Os Museus Castro Maya são uma unidade museológica vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão ligado ao Ministério da Cultura. A instituição é formada por duas sedes: o Museu do Açude e o Museu da Chácara do Céu, em Santa Teresa, no Centro.

Ambos possuem patrimônio artístico, arquitetônico e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1974.

Inicialmente organizados como uma fundação privada, os museus foram transferidos para a tutela federal em 1983, passando a integrar a rede pública.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci