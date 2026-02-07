Museu fica na Estrada do Açude, 764, dentro do Parque Nacional da TijucaDivulgação / Museu do Açude
Museu do Açude é fechado após problemas técnicos
Comunicado divulgado nas redes sociais informa que a medida foi adotada por segurança
A casa sem teto
Mesmo com a liminar do ministro Flávio Dino e o provável veto de Lula, os reajustes generosos aos servidores do Legislativo ainda podem estourar do teto salarial
'Doença do Beijo' acontece mais durante os dias de folia
Adeptos de sair por aí só de curtição devem tomar cuidado na festa de Momo
Suspeito de esfaquear estudante é autuado por tentativa de feminicídio
Luiz Felipe Sampaio foi conduzido por policiais militares até a 73ª DP (Neves)
Defesa Civil envia alerta e chuva forte chega ao Rio
Temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade
Casal é encontrado morto dentro de carro na Zona Sudoeste
Uma das vítimas foi identificada como o policial penal Rafael Ferreira Fernandes
Estudante é esfaqueada em São Gonçalo após rejeitar investidas de homem que a perseguia
Agressor invadiu a casa e golpeava Alana quando foi surpreendido pela mãe da vítima; A jovem de 20 anos foi socorrida às pressas
