Caminhão perdeu o freio e invadiu pista contráriaRede Social

Publicado 08/02/2026 07:50

Rio - Um acidente deixou três mortos e oito feridos após um caminhão perder o freio, invadir a pista contrária e atingir uma van municipal de transporte de pacientes e mais três veículos na Estrada Rio-Teresópolis, na altura de Guapimirim, noite deste sábado (7).

O local onde ocorreu a colisão fica na subida da serra, sendo uma área de transição da Baixada Fluminense para Região Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de grande porte colidiu em outro caminhão e mais dois automóveis, além da van.

Por volta das 20h, a rodovia chegou a operar em sistema de pare e siga. Dos sete ocupantes do utilitário, quatro ficaram feridos, sem risco de morte, e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Teresópolis.



As vítimas fatais, todas moradoras da Região Serrana, são: Ana Paula Souza de Resende, 58 anos, do bairro Pimenteiras; Marlon Pereira Pontes, 30 anos, de São Pedro; e Tiago da Conceição Silva, 34 anos, da Providência.

Em nota, a Prefeitura de Teresópolis informou que mobilizou todas as suas equipes de saúde, emergência e assistência social para o atendimento às vítimas, suporte às famílias e acompanhamento da ocorrência. Em respeito e homenagem, o órgão municipal ainda decretou luto oficial de três dias na cidade.

Logo após o acidente, o prefeito Leonardo Vasconcellos, acompanhado dos secretários municipais de Saúde, Fábio Gallote, e de Governo, André Muniz, esteve no hospital prestando apoio às vítimas feridas e solidariedade às famílias enlutadas.

"A administração municipal manifesta sua profunda consternação e solidariedade às famílias das vítimas e segue acompanhando o caso com absoluta prioridade", disse em comunicado.

No momento da colisão, a pista estava molhada devido as fortes chuvas que atingiram a cidade. O caso está a cargo da 67ª DP (Guapimirim).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão foi submetido ao exame de alcoolemia, que não indicou ingestão de álcool. Agentes realizaram a perícia no local, e diligências complementares estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.