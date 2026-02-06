Na embalagem continha 10 notas de R$ 100 com sinais nítidos de falsificação Divulgação
Homem é preso ao receber encomenda postal com R$ 1.000 em notas falsas
Suspeito foi flagrado pela Polícia Federal no momento em que recebia o pacote, em Itaboraí
Presidente da Acadêmicos de Niterói é exonerado na alerj
Wallace Alves Palhares ocupava um cargo de assistente na Comissão de Transportes
Vídeo: Guandu volta a operar com 50% da capacidade após adutora romper novamente
Capital e a Baixada Fluminense ainda podem ficar sem água
Justiça ordena soltura de argentina presa por injúria racial
Agostina Paez, de 29 anos, havia sido detida no início da tarde desta sexta-feira (6)
Em situação irregular com a Justiça do Rio, goleiro Bruno pode voltar à prisão
A Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio deu cinco dias para ele regularizar o benefício
Pedro Espíndola, ex-BBB 26, é indiciado pelo crime de importunação sexual
Material do próprio programa serviu como base para as análises técnica e pericial
