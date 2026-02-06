Na embalagem continha 10 notas de R$ 100 com sinais nítidos de falsificação - Divulgação

Publicado 06/02/2026 18:53 | Atualizado 06/02/2026 22:15

Rio - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (6), por receber encomenda com notas falsas pelo Correio. O caso aconteceu em Itaboraí, na Região Metropolitana. O acusado foi detido pela Polícia Federal no exato momento em que recebia um pacote contendo R$ 1.000 em cédulas falsas.

Segundo a PF, a operação foi montada após o setor de inteligência identificar a remessa do material ilícito. A abordagem dos policiais aconteceu logo após o homem receber o pacote. Os agentes abriram a embalagem, que continha 10 notas de R$ 100 com sinais nítidos de falsificação.

O detido vai responder pelo crime de aquisição de moeda falsa, que tem pena prevista de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.