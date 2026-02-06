Tubulação interna na ETA Guandu, em Nova Iguaçu, volta a romper em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Sistema Guandu voltou operar com 50% da capacidade na noite desta sexta-feira (6), após a tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA) romper pelo segundo dia consecutivo. De acordo com a Cedae, a ruptura aconteceu na mesma adutora que passou por reparos ao longo de todo o dia.
Imagens mostram a força da água subindo dentro da ETA Guandu. Veja as imagens:


Ainda não há informações se casas foram atingidas. Com o ocorrido, a capital e a Baixada Fluminense ainda podem ficar sem água.

Mais um caso

Na noite de quinta-feira (5), outra tubulação de grande porte voltou a se romper em Xerém, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O vazamento aconteceu na Estrada Rio D’Ouro, praticamente no mesmo local onde uma adutora havia estourado no dia 29 de janeiro.