Tubulação interna na ETA Guandu, em Nova Iguaçu, volta a romper após reparo da Cedae na noite desta sexta-feira (6)— Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2026
Ainda não há informações se casas foram atingidas. Com o ocorrido, a capital e a Baixada Fluminense ainda podem ficar sem água.
Mais um caso
Na noite de quinta-feira (5), outra tubulação de grande porte voltou a se romper em Xerém, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O vazamento aconteceu na Estrada Rio D’Ouro, praticamente no mesmo local onde uma adutora havia estourado no dia 29 de janeiro.
