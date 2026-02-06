Tubulação interna na ETA Guandu, em Nova Iguaçu, volta a romper em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Rio - O Sistema Guandu voltou operar com 50% da capacidade na noite desta sexta-feira (6), após a tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA) romper pelo segundo dia consecutivo. De acordo com a Cedae, a ruptura aconteceu na mesma adutora que passou por reparos ao longo de todo o dia