Vazamento aconteceu na Estrada Rio D'Ouro e deixou rua completamente alagada - Reprodução/ TV Globo

Vazamento aconteceu na Estrada Rio D'Ouro e deixou rua completamente alagadaReprodução/ TV Globo

Publicado 06/02/2026 08:04





Segundo a concessionária Águas do Rio, equipes atuam no local. Para realização do reparo, foi necessário suspender temporariamente o fornecimento de água da cidade, abastecida pelo Sistema Acari, operado pela Cedae.



O rompimento afetou as regiões de Xerém, Mantiqueira, Alto da Serra, Santo Antônio, Taquara, Barro Branco, Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Cidade Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Chácaras Rio-Petrópolis, Parque Eldorado, Lamarão, Parque Capivari, Cidade dos Meninos, Amapá, Pilar, Figueira, Jardim Primavera, Saracuruna, Cângulo e Chácaras Arcampo.



Imagem que circula nas redes sociais mostra uma correnteza sendo formada pelo vazamento, que deixou a rua completamente alagada. Rio - Uma tubulação de grande porte voltou a se romper em Xerém, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (5). O vazamento aconteceu na Estrada Rio D’Ouro, praticamente no mesmo local onde uma adutora havia estourado no dia 29 de janeiro.Segundo a concessionária Águas do Rio, equipes atuam no local. Para realização do reparo, foi necessário suspender temporariamente o fornecimento de água da cidade, abastecida pelo Sistema Acari, operado pela Cedae.O rompimento afetou as regiões de Xerém, Mantiqueira, Alto da Serra, Santo Antônio, Taquara, Barro Branco, Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Cidade Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Chácaras Rio-Petrópolis, Parque Eldorado, Lamarão, Parque Capivari, Cidade dos Meninos, Amapá, Pilar, Figueira, Jardim Primavera, Saracuruna, Cângulo e Chácaras Arcampo.Imagem que circula nas redes sociais mostra uma correnteza sendo formada pelo vazamento, que deixou a rua completamente alagada.

A prefeitura de Duque de Caxias informou que equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil também estiveram no local no início da madrugada desta sexta-feira (06), isolaram a área e realizaram vistoria nos imóveis atingidos pela água. Até o momento, não há registro de nenhuma construção que teve a estrutura abalada pelo vazamento.

De acordo com a Águas do Rio, a previsão é concluir o reparo emergencial até o final da noite desta sexta-feira (6). Após a finalização do serviço, o abastecimento nessas regiões entrará em processo de normalização gradativa, podendo levar 72 horas para ser completamente regularizado.



A empresa orienta os moradores a utilizarem a água armazenada em cisternas e caixas-d’água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem maior consumo até a normalização do fornecimento.

Nova Iguaçu



Bairros da capital do Rio e da Baixada Fluminense tiveram o abastecimento de água interrompido devido ao rompimento de uma outra tubulação da Cedae em Nova Iguaçu , no início da tarde desta quinta-feira (5). A Rio+Saneamento informou que o serviço foi paralisado em 24 bairros das zonas Oeste e Sudoeste.

Entre eles: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci



