Rompimento da tubulação causou alagamento na Estrada Rio D'ouro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/01/2026 07:59

Rio - Uma tubulação de grande porte se rompeu em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (29). Para viabilizar o serviço de reparo, o fornecimento de água teve que ser suspenso em partes do município.

Segundo a concessionária Águas do Rio, o caso aconteceu na Estrada Rio D’ouro, na altura da Rua Bom Pastor. As equipes operacionais finalizaram a manutenção por volta das 3h50 desta sexta-feira (30). Com isso, o abastecimento entrou em processo de recuperação gradativa nas áreas impactadas da cidade.

Ainda de acordo com a empresa, o rompimento afetou as regiões de Xerém, Mantiqueira, Alto da Serra, Santo Antônio, Taquara, Barro Branco, Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Cidade Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Chácaras Rio-Petrópolis, Parque Eldorado, Lamarão, Parque Capivari, Cidade dos Meninos, Amapá, Pilar, Figueira, Jardim Primavera, Saracuruna, Cângulo e Chácaras Arcampo.

A Águas do Rio orienta que os clientes dessas áreas façam uso da água de cisternas e caixas d’água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a normalização do fornecimento, que pode levar até 72h após a conclusão do reparo.

Equipes de Responsabilidade Social também estiveram no local, atuando junto à população.