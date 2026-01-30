Rompimento da tubulação causou alagamento na Estrada Rio D'ouroReprodução / Redes sociais
Rompimento de tubulação de grande porte causa alagamento em Xerém
Fornecimento de água teve que ser suspenso em partes do município; normalização pode levar até 72h
Polícia prende trio que roubou farmácia em Irajá; entre os detidos há uma grávida
Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29) na Avenida Monsenhor Félix
Polícia Civil realiza operação contra o Comando Vermelho em Duque de Caxias
Investigações apontam que traficantes atuam de forma organizada e integrada na região
Polícia prende ladrão de veículos que estava foragido após romper tornozeleira eletrônica
Criminoso soma mais 40 anos de pena por latrocínio, roubo de veículos e tráfico de drogas
Vídeo: incêndio destrói cobertura de restaurante no Leblon
Por causa da intensa fumaça, clientes e funcionários precisaram ser retirados às pressas do local
