Autoras de roubo a farmácia foram levadas para a 27ª DP (Vicente de Carvalho)Reprodução

Publicado 30/01/2026 07:42

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da 52ª DP (Nova Iguaçu) encontraram o trio em uma casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes ainda localizaram o veículo usado no crime. No carro, que era clonado, havia uma arma falsa e uma balaclava.

João Victor Oliveira de França, Evelyn Silva de Carvalho - que está grávida - e Kellyane de Oliveira Ferreira foram reconhecidos pelas vítimas e identificados por imagens do sistema de monitoramento da farmácia.

O crime aconteceu na madrugada desta quinta. Segundo informações preliminares, os bandidos estavam armados e chegaram a ameaçar funcionários. Logo após o roubo, eles fugiram de carro levando canetas emagrecedoras, cosméticos, medicamentos e outros produtos.

Eles responderão por roubo majorado e receptação. As diligências continuam para localizar e prender um quarto envolvido.