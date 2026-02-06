Tubulação interna rompeu na Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Publicado 06/02/2026 17:10 | Atualizado 06/02/2026 19:16

Rio - Depois de 30 horas, a Cedae concluiu o reparo na tubulação que rompeu na tarde de quinta-feira (5) , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O prazo informado pela concessionária para solucionar o problema era até a manhã desta sexta-feira (6), mas o serviço atrasou, sendo finalizado às 17h desta sexta-feira (6).

Durante este período, a estação funcionou com 50% da capacidade. "A previsão é que o Sistema Guandu atinja 100% da capacidade nas próximas horas, em alinhamento com as concessionárias responsáveis pela rede de distribuição", informou a companhia.

Além dos transtornos provocados pela falta de abastecimento d'água em diversos bairros, o rompimento da tubulação na Estação de Tratamento de Água (ETA), na altura do km 32, também causou danos a moradores da região.

Com a força da água, ruas e casas ficaram alagadas. Algumas residências tiveram muros derrubados e parte dos telhados desabou. Carros estacionados nas vias próximas ao ponto do rompimento também foram atingidos. Durante toda a manhã de sexta-feira, moradores realizaram um mutirão de limpeza para retirar a lama de dentro das casas. Já para os prejuízos mais graves, como a destruição de telhados, os atingidos aguardam providências da Cedae.

A companhia disse que as pessoas afetadas poderão ser ressarcidas: "A companhia mobilizou equipes de Segurança Patrimonial e do Serviço Social, que realizam vistorias no local para identificar e avaliar danos a imóveis, que serão devidamente ressarcidos. A Cedae vai garantir a limpeza das áreas afetadas e a assistência necessária aos moradores".

A Rio+Saneamento e a Águas do Rio informaram que a regularização do fornecimento ocorrerá de forma gradual após a conclusão do reparo pela Cedae. Já o prazo para a normalização da distribuição de água pela Rio+Saneamento nos bairros é de até 72 horas, podendo variar conforme a localidade, especialmente em pontas de rede e áreas elevadas.

Veja quais são os locais que podem faltar água

A Rio+Saneamento informou que o serviço ficou paralisado em 24 bairros das zonas Oeste e Sudoeste.

São eles: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

A Águas do Rio também teve o sistema interrompido por causa da ocorrência nos seguintes locais: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A situação também impacta a distribuição de água na capital.

As concessionárias orientam aos moradores das regiões afetadas que mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandam alto consumo, até a regularização do fornecimento.