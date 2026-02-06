25 kg e dois quilos de skunk foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal - Divulgação

Publicado 06/02/2026 16:47 | Atualizado 06/02/2026 16:50

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25 kg de cocaína e 2 kg de skunk, na noite desta quinta-feira (5), em Seropédica. O detalhe inusitado: os pinos da droga traziam etiquetas orientando que o consumo fosse feito longe de crianças. O material saiu do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e seria entregue em Resende, no Sul Fluminense.

Segundo a PRF, o motorista confessou o crime logo após ser parado pelos agentes e indicou onde o carregamento estava escondido.

O condutor foi preso em flagrante e levado para a 55ª DP (Queimados), onde o caso foi registrado.