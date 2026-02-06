Loteria da Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara, recebeu dezenas de apostadores nesta sexta - Ana Fernanda Freire/Agência O DIA

Loteria da Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara, recebeu dezenas de apostadores nesta sextaAna Fernanda Freire/Agência O DIA

Publicado 06/02/2026 12:43



Rio – Após um morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana, ganhar R$ 141 milhões em uma aposta única da Mega-Sena , a busca pelo milionário "misterioso" virou assunto nas filas das lotéricas da cidade nesta sexta-feira (6). Entre brincadeiras e especulações, gonçalenses fizeram novas "fezinhas" na esperança de serem os próximos ganhadores.

fotogaleria

Em Alcântara, na Rua Doutor Alfredo Backer, o aposentado Paulo Alves, de 88 anos, provou que sonhar não custa caro e revelou o que faria se fosse o mais novo milionário da região. Jogador assíduo, ele não perdeu tempo e explicou como gastaria a hipotética fortuna.



"Eu ia abrir uma creche em São Gonçalo, com R$ 5 milhões já dava pra fazer isso, e ia comprar uma casa pra mim. Eu tenho esperanças de que vou ganhar esse ano ainda. Eu jogo todo santo dia", frisou.



Morador do bairro Porto Novo, ele relatou ainda que o irmão pode ser o "ricaço misterioso", já que aposta valores altos com frequência.



"Ele joga R$ 80 ou R$ 90 todo dia, tudo que está acumulado ele joga. Ele pode ter pego essa aí. Se sair que o ganhador é de Porto Novo, pode ser meu irmão", entregou.



Jorge Luiz, 60 anos, residente do Jardim Fluminense, ao saber sobre o prêmio demonstrou surpresa e uma pontinha de esperança.



"A primeira coisa que eu faria é colocar o CPF atrás do bilhete. Em segundo lugar, eu pegava os meus filhos e ia para outro estado, procurava um estado melhor para morar. Depois eu ia entrar dentro de uma sala de aula para estudar sobre finanças, eu ia investir em tesouro direto, liquidez diária… Tomara que eu seja o próximo (milionário)", afirmou.



Com o coração maior que o prêmio da Mega, o aposentado Valdemiro José Rodrigues, 83 anos, informou que se ganhar só pensa em ajudar toda a família.



"Eu tenho uma filha que ela diz assim: 'Pai, se o senhor ganhar, eu vou embora daqui'. Meu plano é ajudar a minha família, ajudar quem merece. Eu não tenho olho grande em nada. Eu tenho dois filhos, um neto e agora um bisneto, que tá com dois aninhos e me chama de ‘Bizinho’. Então, se eu ganhar, eu só quero ajudar a família e viver tranquilo, ajudar pessoas que merecem, porque hoje em dia se você ganha o dinheiro, não pode estar falando, espalhando", disse.



Em outra loteria, em uma galeria comercial na Rua Yolanda Saad Abuzaid, que também estava cheia, Sônia Aparecida Oliveira, 67 anos, explicou que pretende cuidar da saúde, caso fique milionária.



"Eu tenho esperanças de ganhar. A primeira coisa que eu vou fazer é operar a minha catarata e ajudar a minha família também", declarou.



Outro apostador, Zé Pereira, 77 anos, lamentou não ter jogado na quinta-feira (5), dia em que saiu o bilhete premiado, mas garantiu que ainda vai ser o sortudo. Além disso, ele frisa que para ser milionário em São Gonçalo exige estratégia de fuga.



"Eu ainda vou ficar milionário. Eu jogo sempre, já ganhei duas vezes, mas só quina. Se eu ganhar, a primeira coisa é que a gente não pode falar para ninguém, vou embora daqui, tenho medo de morrer de uma hora pra outra, podem querer me matar. Já sou velho, tem que sair daqui para aproveitar. Se bem que está tudo igual, não tem muito para onde correr", reforçou.



Já pedreiro Paulo Henrique Carvalho, de 57 anos, trouxe aquele ceticismo que grande parte dos brasileiros tem em apostas online. Apesar disso, ele segue firme na tradição de seguir apostando nas datas de nascimento dos filhos.



"Há 30 anos eu já ganhei cinco dezenas, se essas cinco saírem hoje está maneiro. Se eu ficar milionário, a primeira coisa que vou fazer é esquecer um pouco de tudo. Mas essa aposta online não dá pra engolir. É igual da virada, que foi online, é sempre online. Ah, pelo amor de Deus! Mas vai que eu possa ser o próximo milagre. Tudo pode acontecer! Eu sempre boto data de nascimento dos meus filhos”, pontuou.



Na lotérica da Rua João Caetano, conhecida como Rua da Feira, Josefa Laurentina, 71 anos, natural da Paraíba e moradora do bairro, também expôs que não apostou na quinta (5), mas que vai continuar tentando.



"Se eu ganhasse, eu gostaria de fazer um bom plano de saúde, de cuidar da minha saúde e parar de trabalhar. Eu não queria muito dinheiro, não. Eu queria, assim, um dinheiro que desse pra comprar uma casinha pra mim, pra me cuidar, me tratar, porque eu já tenho 70, 71 anos, e ainda trabalho, é muito cansativo. Então, eu acho assim, se eu ganhasse um dinheiro, eu não queria muito, não, eu queria mesmo era só me manter", relatou.



Ao lado dela, o marido, conhecido apenas como Dias, já deu o aval: "Quero dar uma casinha pra ela, para o meu filho, ajudar a família e gastar um pouco com minha mulher".

Josefa costuma jogar os números 01 - 02 - 05, três dos sorteados na quinta. Ela repetiu a mesma numeração nesta sexta (6) e espera pela sorte.



Aposta vencedora



A aposta de São Gonçalo vencedora foi feita de forma online. O ganhador gastou apenas R$ 6 e levou o prêmio de R$ 141.844.705,71.



Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32.



- 172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.

- 10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.



O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).