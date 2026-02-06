Ação integrada entre forças de segurança levou à prisão de um líder de facção criminosa baiana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. - Érica Martin/Agência O Dia

Ação integrada entre forças de segurança levou à prisão de um líder de facção criminosa baiana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/02/2026 13:26

Rio - Um líder de facção criminosa com atuação no Sul da Bahia foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durante uma operação conjunta da polícias Civil do Rio de Janeiro, da Bahia, e da Polícia Federal, na última quarta-feira (4). O criminoso, conhecido como "Pilão", era foragido da justiça brasileira.

O investigado era monitorado desde 2022 pela Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Polícia Civil do Rio. Ele chegou a ser localizado em uma comunidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, mas conseguiu fugir e deixou o país com destino à Bolívia.

Contra o foragido, havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um por homicídio qualificado e outro referente a uma condenação de mais de 20 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado praticado durante um evento público.

As investigações indicam que o tráfico de drogas era a principal fonte de renda do criminoso, que também é suspeito de envolvimento em crimes violentos contra o patrimônio, execuções de rivais e integrantes da própria facção, além de extorsões e transporte clandestino. Parte dessas ações teria sido articulada a partir do sistema prisional.

