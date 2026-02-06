Alexandre Monteiro foi assassinado nesta sexta-feira (6) - Reprodução

Publicado 06/02/2026 12:30

Rio - Um motorista de ônibus da Viação Mauá foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (6), quando chegava no trabalho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O crime ocorreu na Rua Capitão Acácio, no bairro Boaçu. Segundo informações preliminares, dois criminosos em uma moto emparelharam no veículo de Alexandre Silva Monteiro. O garupa atirou contra a vítima e, logo em seguida, os suspeitos fugiram. O homem morreu dentro do próprio carro.

Equipes do 1º BPM (Venda da Cruz) encontraram Alexandre já sem vida. De acordo com a Polícia Militar, os agentes isolaram a área para perícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil informou que a perícia foi feita e que as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e a motivação.

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) lamentou a perda da vítima. Em nota, a Semove informou que a Viação Mauá está prestando todo o suporte necessário à família e que colabora integralmente com as autoridades competentes na investigação do caso. Uma apuração interna também foi imediatamente iniciada.

A Semove reafirmou o compromisso das empresas de auxiliar o trabalho policial e lembrou que a população pode ajudar com informações através do Disque Denúncia (2253-1177).