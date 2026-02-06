Helicóptero precisou fazer um pouso de resgate na Avenida Lúcio Costa Reprodução
Acidente grave com capotamento interdita a Avenida Lúcio Costa e deixa dois feridos
Trânsito foi interrompido em ambos os sentidos para o pouso de um helicóptero dos Bombeiros
Carga com mais de 25 kg de drogas é apreendida pela PRF
Material saiu do Complexo do Alemão com destino a Resende; motorista foi preso em flagrante após confessar o transporte de entorpecentes
Polícia prende advogada argentina acusada de injúria racial contra funcionários de bar em Ipanema
Agostina Paez, de 29 anos, foi encontrada em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste
Com ajuda da polícia do Rio, líder de facção na Bahia é preso na Bolívia
Foragido conhecido como 'Pilão' foi capturado em Santa Cruz de la Sierra; contra ele havia dois mandados de prisão por homicídio
Moradores de São Gonçalo 'procuram' sortudo que ganhou mais de R$ 140 milhões na Mega-Sena
Entre brincadeiras e especulações, gonçalenses fizeram novas 'fézinhas' na esperança de serem os próximos ganhadores
São Gonçalo: Motorista de ônibus é assassinado minutos antes de entrar no trabalho
Alexandre Silva Monteiro teria sido abordado por dois criminosos em uma moto
