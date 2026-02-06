Helicóptero precisou fazer um pouso de resgate na Avenida Lúcio Costa - Reprodução

Helicóptero precisou fazer um pouso de resgate na Avenida Lúcio Costa Reprodução

Publicado 06/02/2026 15:26 | Atualizado 06/02/2026 16:49

Rio - Um acidente grave envolvendo dois veículos interditou totalmente a Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 10, no Recreio dos Bandeirantes, no início da tarde desta sexta-feira (6). A colisão, que ocorreu no sentido Barra da Tijuca, foi tão violenta que um dos carros capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas sofreu traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Já a outra vítima, foi encaminhada ao o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

O trânsito precisou ser interrompido em ambos os sentidos para o pouso de um helicóptero dos bombeiros. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o fluxo de veículos no sentido Barra da Tijuca foi desviado momentaneamente pela Avenida Gláucio Gil.

