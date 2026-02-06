Fachada do TJRJ, no Centro da cidade do Rio de Janeiro - Erica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/02/2026 12:20

Rio - Um homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio a 45 anos de prisão, em regime fechado, nesta quinta-feira (5), pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. O caso aconteceu em Cordovil, Zona Norte, no dia 19 de julho de 2024, quando ele matou a ex-sogra.

Na ocasião, o autor do crime invadiu a residência da vítima e atacou três pessoas com golpes de faca. Lidiane Barbosa, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras duas vítimas, Evelyn Gabriele de Souza, ex-companheira do agressor, e o irmão dela, que não teve a identidade revelada, conseguiram fugir.

Policiais do 16º BPM (Olaria) estiveram na casa e encontraram o homem detido por populares.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Conselho de Jurados acolheu integralmente a tese de que o crime foi motivado por vingança e sentimento de posse em relação à ex-companheira. Além disso, reconheceram qualificadoras como motivo torpe, meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A condenação foi obtida pela 2ª Promotoria de Justiça.