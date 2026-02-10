Na imagem, Gardenal, apontado como liderança do Comando Vermelho na Penha. Um de seus principais aliados foi preso nesta segunda-feira (9) - Reprodução

Na imagem, Gardenal, apontado como liderança do Comando Vermelho na Penha. Um de seus principais aliados foi preso nesta segunda-feira (9)Reprodução

Publicado 10/02/2026 09:56

Rio – Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam, nesta segunda-feira (9), uma das principais lideranças operacionais do Comando Vermelho no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. O criminoso foi localizado internado em uma unidade de saúde no bairro que fica o conjunto de favelas, onde usava nome falso após sofrer um acidente de moto.

Segundo a Polícia Civil, o preso é apontado como braço direito de Carlos da Costa Neves, o Gardenal, uma das lideranças da facção, e atuava como um dos principais homens de guerra do grupo. Contra ele, havia quatro mandados de prisão em aberto, sendo um por organização criminosa e três por homicídio qualificado.

As investigações indicam que o traficante exercia papel central na estrutura do Comando Vermelho na região, sendo responsável pela coordenação de ataques armados e pela gerência do tráfico no Complexo da Penha. Ele integrava o núcleo de confiança das principais lideranças da facção, como o Gardenal e também Edgar Alves Andrade, o Doca.

De acordo com os investigadores, o criminoso vinha sendo monitorado pela participação direta em confrontos armados ligados à expansão territorial da facção e à imposição do domínio armado, principalmente em disputas contra grupos rivais. As ações envolviam traficantes oriundos dos complexos da Penha e do Alemão e eram marcadas pelo uso de violência extrema.

A captura ocorreu após o setor de inteligência da DPMA identificar que o foragido havia dado entrada em uma unidade de saúde da Zona Norte, utilizando identidade falsa para tentar evitar o cumprimento das ordens judiciais. Após diligências em diferentes hospitais, os agentes confirmaram a localização e efetuaram a prisão.

