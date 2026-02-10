Na imagem, Gardenal, apontado como liderança do Comando Vermelho na Penha. Um de seus principais aliados foi preso nesta segunda-feira (9)Reprodução
Polícia Civil prende braço direito de Gardenal no Complexo da Penha
Traficante foi localizado internado em hospital da Zona Norte usando nome falso
Tarifa das barcas no Rio passa por reajuste e sobe para R$ 5
Aumento de R$ 0,30 entrou em vigor no último domingo (8)
Avó se agarra à geladeira para proteger netas durante enchente no Rio: 'Apavorada'
Situação dramática aconteceu na tarde do último domingo (8), em Anchieta, na Zona Norte
Única a apresentar proposta, Nova Via Mobilidade vai operar os trens da SuperVia
Consórcio participa sozinho de leilão judicial e oferece deságio mínimo para assumir a operação ferroviária por até dez anos
Alunos autistas da rede municipal com seletividade alimentar poderão levar merenda de casa
Medida da prefeitura regulamenta lei e estabelece planos alimentares individuais para estudantes
Soranz chama médicos de 'idiotas' em ato por reajuste salarial: 'Foi inoportuno'
Para o secretário de Saúde, os funcionários não tiveram empatia diante do cenário enfrentado pela cidade após as fortes chuvas
