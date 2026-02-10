Clarice Custódio de Barros, de 25 anos, foi morta a facadas dentro de casa em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Clarice Custódio de Barros, de 25 anos, foi morta a facadas dentro de casa em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2026 11:32

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (10), o suspeito de matar uma mulher grávida de três meses, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lucas de Santana Silva, de 25 anos, se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e confessou o crime.

fotogaleria

O feminicídio aconteceu na última sexta-feira (6) no bairro Cerâmica. Clarice Custódio de Barros, também de 25 anos, foi localizada sem vida por familiares no interior da própria casa. O corpo tinha diversas marcas de facadas.

O exame de necropsia confirmou que a vítima estava grávida, com gestação estimada de três meses. Seu cadáver deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) com um pano enrolado no pescoço. O laudo apontou que a causa da morte foi choque hemorrágico associado a um trauma raquimedular - uma lesão grave na medula espinhal.

As investigações identificaram que o suspeito manteve contato prévio com a vítima através da internet, mas a corporação não destacou se existia uma relação pessoal entre eles. De acordo com a Polícia Civil, Lucas se deslocou até o imóvel de Clarice no dia do crime. Câmeras de segurança flagraram o homem no entorno da residência.

A Civil informou que o jovem se apresentou na DHBF e confessou ter desferido os golpes que causaram a morte de Clarice. No entanto, a versão apresentada se mostrou incompatível com o resultado da perícia, especialmente quanto à extensão, multiplicidade e gravidade das lesões.



Os agentes descobriram que ele fugiu do local sem prestar qualquer socorro à vítima. Com isso, a DHBF representou pela prisão temporária do suspeito, decretada pela Justiça do Rio e cumprida nesta terça.



Patrícia Barros, mãe de Clarice, falou sobre a prisão nas redes sociais. "O assassino se entregou. Minhas filhas não estavam conseguindo dormir, estavam com medo. A justiça foi feita na vida da minha filha. Quero saber porque ele a matou e o que aconteceu. Também quero agradecer à Polícia Civil, que se empenhou", disse.



A mulher deixou um filho de 1 ano.