Vítima foi atacada com um facão enquanto estava deitada, aparentemente dormindo - Divulgação / Civitas / Prefeitura

Publicado 10/02/2026 10:57

Rio - Um homem foi preso por matar um morador em situação de rua no dia 3 de fevereiro em Benfica, Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) capturaram o criminoso em Copacabana, na Zona Sul, na última sexta-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, as equipes analisaram imagens do sistema de monitoramento urbano e constataram que a vítima foi atacada com um facão enquanto estava deitada, aparentemente dormindo.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES

A partir desse material produzido pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio, os policiais identificaram o autor do crime e levantaram informações sobre seu paradeiro, conseguindo capturá-lo três dias depois do ocorrido.

Em depoimento na sede policial, ele confessou o crime, informando que a ação teria sido motivada por um desentendimento anterior com a vítima.

O homem vai responder por crime de homicídio. As investigações prosseguem para o completo esclarecimento das circunstâncias do assassinato.