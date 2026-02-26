Publicado 26/02/2026 00:00

Pesquisa Atlas/Bloomberg indica empate técnico em eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro (46,3%) e Luiz Inácio Lula da Silva (46,2%). O resultado aponta equilíbrio no cenário projetado e reforça a leitura de disputa aberta a um ano do processo eleitoral.

O Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Brazão pela morte de Marielle Franco. A decisão consolida a responsabilização no plano judicial e marca um desfecho institucional após anos de investigação e tramitação do processo.