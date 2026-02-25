Argentino agrediu mulher na Rua Saint Roman, em Copacabana, Zona Sul do Rio - Reprodução/Google Maps

Publicado 25/02/2026 21:54

Rio - A Justiça do Rio converteu de flagrante para preventiva a prisão de um estrangeiro argentino que agrediu uma mulher em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e arrancou parte da orelha direita da vítima. O crime aconteceu no último dia 15, na Rua Saint Roman, por volta das 18h.

De acordo com a ocorrência registrada por policiais militares que realizavam patrulhamento na região, a mulher, identificada como Cícera Auxiliadora Ribeiro de Sousa, foi encontrada caída, desacordada e cercada por populares. Em seguida, ela acabou socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto.



Segundo relato informal da vítima na unidade hospitalar aos PMs, o agressor, identificado como Joel Alejandro Pellegrini, invadiu sua residência, surpreendendo-a com um abraço por trás e passando a atacá-la com socos, chutes e diversas mordidas, chegando a arrancar parte de sua orelha. Ainda conforme a vítima, ela conseguiu escapar para pedir socorro, momento em que moradores contiveram o suspeito.

No momento da prisão, Joel estava com uma grande quantidade de fios de cabelo da vítima na boca. O homem também foi socorrido e levado para o mesmo hospital. Posteriormente, ele acabou preso em flagrante por agentes da 15ª DP (Copacabana), que investiga a relação entre os envolvidos e as circunstâncias do crime.