Agentes da 143ª DP foram os responsáveis pela prisão em flagrante - Divulgação

Agentes da 143ª DP foram os responsáveis pela prisão em flagranteDivulgação

Publicado 25/02/2026 15:39

Rio – Uma moradora de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi detida por ter decepado quase todos os dedos dos pés da própria mãe. A prisão ocorreu nesta terça-feira (24).

A Polícia Civil não especificou a data do crime, mas, de acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP (Itaperuna), a mulher se dirigiu à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guaritá para comunicar sobre os ferimentos e pedir socorro. Já no endereço de mãe e filha, a vítima contou a policiais militares, durante uma primeira abordagem, que as amputações haviam sido ocasionadas por uma queda, possibilidade descartada devido à gravidade das lesões.

Após o início das investigações, a autora relatou que uma conhecida de Macaé, no Norte Fluminense, teria cometido o crime. Os agentes, porém, também desconsideraram a versão, já que câmeras de monitoramento da região não registraram entrada ou saída de uma terceira pessoa pela única porta do imóvel, onde moravam apenas mãe e filha.

"Apenas as duas residiam na casa, e os quartos delas eram parede com parede. Então o que acontecesse com uma, a outra ficaria sabendo. A perícia também apontou que não houve arrombamento, e o chão foi lavado, fato confirmado pela própria autora", acrescentou o delegado.

A moradora de Macaé ainda prestou depoimento a policiais e negou qualquer participação no crime: "Verificamos que essa mulher teria uma desavença com a presa, por motivos de religião. E a autora tinha delírios, dizendo que via essa mulher constantemente, o que foi confirmado por vizinhos", ressaltou Carlos Augusto Guimarães.

As equipes localizaram a acusada - que não teve a identidade revelada - e a autuaram em flagrante pela prática de lesões gravíssimas contra a mãe, no contexto de violência doméstica.

O delegado Carlos Augusto ainda destacou que mãe e filha apresentaram transtornos relacionados à saúde mental: "Também representei pelo incidente de insanidade mental, porque a autora não tem condições de prestar declarações ou dar qualquer narrativa crível do que ocorreu".

Já a vítima deu entrada no Hospital São José do Avaí, onde está sob acompanhamento e medicação. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde dela.