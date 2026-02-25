Nelsinho Rodrigues morre, aos 79 anos - Publius Vergilius / Riotur

Publicado 25/02/2026 13:24 | Atualizado 25/02/2026 17:04

Rio - Considerado um dos maiores nomes do carnaval de rua do Rio e fundador do Bloco do Barbas, o agitador cultural Nelson Rodrigues Filho, mais conhecido como Nelsinho, morreu, nesta quarta-feira (25), aos 79 anos. Ele era filho do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980).

Nas redes sociais, a Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro (Sebastiana) confirmou a morte. Nelsinho lutava com as sequelas de um AVC. “Hoje nos despedimos de Nelson Rodrigues Filho, o muito querido Nelsinho, fundador do Bloco do Barbas e um dos pilares da Sebastiana”.



Na despedida, a entidade ainda lembrou o lado militante de Nelsinho, que lutou contra a ditadura militar e chegou a ficar preso por sete anos. Na época, ele integrou o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro).



“Diretor combativo, militante da democracia e apaixonado pelo carnaval de rua, Nelsinho esteve na linha de frente das lutas pelo direito de ocupar a cidade com alegria, crítica e irreverência. Por décadas, ajudou a organizar o carnaval e a negociar com órgãos públicos. Resistiu, criou, iluminou e manteve vivo o Carnaval de rua. O legado de Nelsinho segue vivo nos desfiles do Barbas, na história da Sebastiana e em cada pessoa que acredita no carnaval. Nelsinho presente hoje e sempre! Obrigada por tanto!”, finalizou.



Torcedor ilustre do Fluminense, assim como o pai, ele foi homenageado pelo clube, que lamentou a morte. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento de Nelsinho Rodrigues, filho do Profeta Tricolor Nelson Rodrigues. Apaixonado pelo Fluminense, assim como o pai, Nelsinho era diretor teatral, produtor cultural, roteirista e foi figura importante pro carnaval de rua carioca. O Fluminense Football Club lamenta profundamente a partida de Nelsinho Rodrigues e deseja muita força à família, aos amigos e fãs”.



Nas redes, amigos lamentaram a perda. A jornalista Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, classificou o produtor, roteirista, diretor de teatro e fundador do Bloco do Barbas como “uma das melhores pessoas” que já conheceu. “Nelsinho era o nosso mediador, o nosso mestre na arte de conduzir as coisas. Sua importância para a cultura carioca e para o carnaval de rua, em especial, é incalculável!”



O deputado federal Chico Alencar (PSOL) se despediu do amigo. “Vá na paz, amigo! Valeu por tudo, por tanto, Nelsinho!”, escreveu. O ator e cineasta Braz Chediak relembrou momentos ao lado de Nelsinho e lamentou a partida. “Que Nelsinho leve minha eterna gratidão por ser seu amigo, por ter me ensinado que somos, todos, seres Humanos e iguais neste pequeno planeta azul. Estou triste, muito triste. Sim, Nelsinho se foi. Que Deus o ame, assim como ele amou a todos nós, pequenas criaturas que somos diante do infinito”, disse.

O velório de Nelsinho Rodrigues acontecerá no Salão Nobre da sede do Fluminense, em Laranjeiras, na Zona Sul, entre 9h e 16h, desta quinta-feira (26). O sepultamento será no Cemitério São João Batista, às 17h.