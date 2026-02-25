Campanha de doação de sangue será realizada para reforçar os estoques - Divulgação / SMS

Campanha de doação de sangue será realizada para reforçar os estoquesDivulgação / SMS

Publicado 25/02/2026 12:41

Rio - O Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, vai realizar nesta quinta-feira (26) uma campanha de doação de sangue para reforçar os estoques da rede pública. A ação acontece das 10h às 15h, no hall de entrada da Emergência da unidade, no segundo andar.

O objetivo da iniciativa é ampliar o número de doações em um período do ano em que, tradicionalmente, os estoques sofrem queda.

Após a coleta, o sangue é separado em diferentes componentes, o que permite que até quatro pessoas sejam beneficiadas com uma única doação. Em cerca de 24 horas, o organismo do doador começa a repor parte das substâncias retiradas. Homens podem doar novamente após oito semanas, enquanto mulheres devem aguardar 12 semanas.

A doação é segura e pode ser feita por pessoas entre 16 e 69 anos e menores de idade, com a autorização do responsável.

É necessário apresentar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos e estar descansado. Não é preciso estar em jejum, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a coleta.

Quem fez tatuagem ou colocou piercing deve esperar seis meses para doar. No caso de piercings em áreas de mucosa, o prazo é de um ano após a retirada do acessório. Já pessoas que tiveram covid-19 recentemente precisam aguardar dez dias após a recuperação. O resultado dos exames laboratoriais realizados no momento da doação pode ser retirado após 30 dias.

A campanha é realizada em parceria com o Hemorio, responsável por abastecer com hemoderivados mais de 200 hospitais públicos do estado do Rio, principalmente para atendimentos de emergência.

Serviço

Doação de sangue no Hospital Municipal Salgado Filho

Data: 26 de fevereiro

Horário: das 10h às 15h

Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 370, Méier - Hall da Emergência