Porta de acessibilidade abriu e provocou a queda da mulherReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2026 11:11

Rio - Uma mulher ficou ferida após cair de um ônibus em movimento, na manhã desta terça-feira (24), na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste.

A passageira caiu depois da porta de emergência e de acesso ao elevador de acessibilidade abrir. O coletivo fazia a linha 600 (Taquara x Saens Peña via Cidade de Deus). De acordo com relatos nas redes sociais, o motorista parou e prestou socorro à vítima.

O caso aconteceu por volta de 6h, próximo à estação de tratamento de esgoto da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae).

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca socorreram a vítima, que não teve a identidade revelada, e a encaminharam ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda de acordo com a corporação, os ferimentos foram leves.

Procurada, o Sindicato das Empresas da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) lamentou o ocorrido e disse que a empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente.