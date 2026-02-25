Confusão ocorreu dentro de um posto de gasolina - Reprodução / Redes Sociais

Confusão ocorreu dentro de um posto de gasolinaReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2026 10:14 | Atualizado 25/02/2026 11:12

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um militar do Exército dando um tapa no rosto de um motociclista, durante uma abordagem, dentro de um posto de gasolina localizado na Rua Salustiano Silva 464, próximo à Vila Militar, Zona Oeste do Rio. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (24).



Nas imagens, é possível ver que o militar chega a apontar a arma para o dono da moto, que tenta sair de ré do local antes de ser agredido. Em seguida, ele se desequilibra e deixa o veículo cair.

O vídeo mostra, também, que um colega do militar tenta apartar a confusão e pede para que o homem que grava a situação se afaste.

Veja vídeo:

Confusão Hoje, entre o pessoal do exército e um motoqueiro, em um posto de gasolina próximo a Vila Militar em Deodoro pic.twitter.com/oV0lwQIk6m — INFORME CIDADAO (@CidadaoInforme) February 24, 2026

Segundo testemunhas, o dono da motocicleta teria furado um bloqueio, desobedecido a ordem de parada e desacatado o militar, que reagiu.



Procurado, o Exército Brasileiro se manifestou através de nota: "A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML) informa que as circunstâncias da ocorrência registrada na manhã de hoje, 24 de fevereiro, envolvendo um militar e um civil, já estão sob rigorosa apuração administrativa e legal. Em estrita observância aos ritos jurídicos, o Auto de Prisão em Flagrante (APF) já foi formalizado e encaminhado à Justiça Militar para a análise minuciosa e isenta do ocorrido. O CML reitera sua estrita observância à legalidade, à ética e aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, mantendo vigilante a preservação da ordem e a segurança da sociedade."

A corporação informou ainda que o auto de prisão emitido foi para o motociclista. Questionado se o militar sofrerá alguma punição, o Exército não respondeu. O espaço segue aberto para manifestações.