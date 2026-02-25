Homem morre baleado após tentar assaltar PMs de folga na Barra da Tijuca - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/02/2026 10:48

Rio - Um homem morreu baleado após tentar assaltar dois policiais de folga na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O caso ocorreu na altura da estação de BRT Jornalista Ricardo Marinho.

De acordo com a PM, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) sofreram uma abordagem do bandido, que estava em uma motocicleta, e reagiram, dando início a uma troca de tiros.

O criminoso foi atingido e morreu no local. Em seguida, os militares recuperaram a moto, que era roubada, e a arma utilizada pelo homem.

A cena chocou motoristas e pedestres que passavam pela Avenida das Américas, uma das vias mais movimentadas do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 25º GBM (Gávea) foram acionadas às 9h25 para a removação do cadáver. A identidade do morto ainda é desconhecida.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHBF) vai investigar o caso.



