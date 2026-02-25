Corpo de Bombeiros encaminhou feridos ao hospital - Reprodução/Rocinha Alerta

Corpo de Bombeiros encaminhou feridos ao hospitalReprodução/Rocinha Alerta

Publicado 25/02/2026 10:21

Rio - Uma explosão por vazamento de gás deixou três feridos em uma residência na Rua Dionéia, na Rocinha, Zona Sul,na manhã desta quarta-feira (25).



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea socorreu dois homens com ferimentos moderados, de 65 e 35 anos. Eles foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto. Já uma terceira vítima, recebeu atendimento no local e foi liberada em seguida.



Nas redes sociais, vizinhos comentaram o susto com o incidente. "Foi ao lado da minha casa, a explosão foi tão grande que quebrou minha janela, atingiu nosso banheiro, mas Graças a Deus estamos bem", disse uma moradora.



"Desesperador demais! Uma aflição, fora os familiares chorando", afirmou outro. "Meu esposo tirou eles, e vou te falar, o amor ao próximo esfriou, as pessoas veem, gritam e não ajudam", acrescentou mais uma.

Equipes da Subprefeitura da Zona Sul também estiveram no local e acionaram a Defesa Civil para avaliar a estrutura do imóvel. Segundo o órgão, não houve necessidade de interdição, pois a ocorrência não causou dano estrutural na casa.