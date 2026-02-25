Corpo de Bombeiros encaminhou feridos ao hospitalReprodução/Rocinha Alerta
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Gávea socorreu dois homens com ferimentos moderados, de 65 e 35 anos. Eles foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto. Já uma terceira vítima, recebeu atendimento no local e foi liberada em seguida.
Nas redes sociais, vizinhos comentaram o susto com o incidente. "Foi ao lado da minha casa, a explosão foi tão grande que quebrou minha janela, atingiu nosso banheiro, mas Graças a Deus estamos bem", disse uma moradora.
"Desesperador demais! Uma aflição, fora os familiares chorando", afirmou outro. "Meu esposo tirou eles, e vou te falar, o amor ao próximo esfriou, as pessoas veem, gritam e não ajudam", acrescentou mais uma.
